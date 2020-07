Oostenrijk waarschuwt voor ongelukken met Alpenkoeien

In een weiland aan het meer van Vilsalp in Tirol raakten vorige maand drie wandelaars gewond na een aanval. Een 37-jarige Duitse vrouw moest per helikopter naar het ziekenhuis worden gevlogen, nadat ze was vertrapt door een moederkoe. Een paar jaar geleden werd een 45-jarige Duitse wandelaarster doodgetrapt door een kudde in het Tiroler Stubaital. De dieren waren in paniek en wilden hun kalveren beschermen tegen haar hond. Oostenrijk reageerde vorig jaar al met een video met tien gedragsregels voor de omgang met vee, voor wandelaars en toeristen die door de idyllische weilanden trekken. Een van de waarschuwingen: ‘Een alpenweide is geen dierentuin’. Andere tips: honden moeten aangelijnd blijven en wandelaars mogen nooit tussen koeien en kalveren doorlopen.