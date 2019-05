Oostenrijker maakt goulash van prostituee

Het verminkte lichaam van de vrouw (28) is vorig jaar aangetroffen in het Neusiedler-meer. U. heeft toegegeven dat hij de sekswerker ongeveer twee weken eerder om het leven had gebracht tijdens een ruzie in zijn huis. ,,Ik wist dat ik een fout had gemaakt. Maar ik wilde niet opnieuw de gevangenis ingaan’', vertelde hij tijdens zijn proces.