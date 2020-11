Op 3-jarige leeftijd leerde hij lopen met looprek: Chris (20) voltooit als eerste atleet met Down Ironman

Een paar jaar geleden kon hij nog geen 100 meter lopen of een baantje zwemmen, vandaag heeft hij de meest prestigieuze triatlon ter wereld voltooid. De Amerikaan Chris Nikic is de allereerste atleet met het syndroom van Down die de Ironman afmaakt. ,,Dit is een bepalend moment in de geschiedenis van de Ironman”, looft de organisatie de uitzonderlijke prestatie.

,,Je hebt barrières verbroken en bewijst dat alles mogelijk is. We zijn meer dan geïnspireerd, deze prestatie is een bepalend moment in de geschiedenis van Ironman dat je nooit meer kan worden afgenomen.” Chris slaagde erin om 3,86 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en 42,2 kilometer te lopen. Daarvoor trainde Chris maandenlang zes dagen per week vier tot zes uur.



,,De kansen die je hebt gecreëerd voor anderen zijn onmetelijk. Bedankt dat je ons hebt toegestaan ​​deel uit te maken van je opmerkelijke levensverhaal en we kunnen niet wachten om te zien wat je nog zal bereiken”, meldt de organisatie vol lof.

Volledig scherm © Facebook Ironman

,,Als je een kind hebt met speciale noden, krijg je vaak de vraag of hij zich wel zal redden als je er niet meer als ouder voor hem kan zijn”, vertelde Chris’ vader, Nik Nikic, eerder aan USA Today. ,,Je maakt je zorgen of hij voor zichzelf zal kunnen zorgen als je er niet meer bent. Als hij een Ironman voltooit, zou dat voor ons meer dan alleen het behalen van de finishlijn betekenen. Het is alles onderweg ernaartoe: de gemeenschap die hem steunt ... dat alles verzekert mij dat het goed komt met hem. Hij laat zien dat hij alles kan als hij zijn zinnen op iets zet.”

De 20-jarige Chris zegt dat hij wel houdt van de aandacht die hij krijgt als topsporter, hij ziet het als ‘een kans om contact te leggen met andere mensen’. ,,Ik hou van de aandacht, want ik hou van mensen”, vertelt hij. ,,Daardoor kan ik net als de rest zijn en connecties maken met anderen.”

Volledig scherm Links: Chris op 3-jarige leeftijd met een looprekje. © Special Olympics

Chris onderging een openhartoperatie toen hij slechts vijf maanden oud was en hij moest op 3-jarige leeftijd met een looprek lopen. ‘Dom genoemd worden en het gevoel hebben minder waard te zijn’ heeft hem het meest geraakt, zegt hij. ,,Dat ik downsyndroom heb, betekent dat ik harder moet werken dan andere mensen. Dat helpt mij om de uitdaging van een Ironman aan te gaan.”

,,Chris’ uitdaging kan veel teweegbrengen”, gelooft Timothy Shriver, voorzitter van de Special Olympics. ,,Als iemand als Chris aan de startlijn verschijnt en tegen de wereld zegt: ‘Ik durf te wedden dat je dit niet zag aankomen, dat je dit niet van mij had verwacht toen je medelijden en lage verwachtingen had door hoe ik eruit zie’, is dat een signaal. We hebben mensen nodig die ons uit de stereotypes schudden.”

Chris’ coach Dan Grieb beseft dat de Ironman een uitdaging is, zo zei hij eerder. ,,Chris zal geen pauzes krijgen. Je moet de volledige afstand zwemmen, de volledige marathon lopen en de hele tijd fietsen. Chris zal mentale weerbaarheid moeten tonen om het te halen", aldus Griebe, die wel gelooft dat Chris mentaal voorbereid is door het vele trainen.

