Op 3-jarige leeftijd leerde hij met looprek stappen: Chris (20) voltooit als eerste atleet met Down Ironman

,,Je hebt barrières verbroken en bewijst dat alles mogelijk is. We zijn meer dan geïnspireerd, deze prestatie is een bepalend moment in de geschiedenis van Ironman dat je nooit meer kan worden afgenomen.” Chris slaagde erin om 3,86 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en 42,2 kilometer te lopen. Daarvoor trainde Chris maandenlang zes dagen per week trainde vier tot zes uur.



,,De kansen die je hebt gecreëerd voor anderen zijn onmetelijk. Bedankt dat je ons hebt toegestaan ​​deel uit te maken van je opmerkelijke levensverhaal en we kunnen niet wachten om te zien wat je nog zal bereiken”, is de organisatie vol lof.