Op de valreep gingen Portugese chimpansees niet naar Charkov

update Dit gebeurde er vannacht: brand kerncentra­le geblust, Russische troepen nemen controle over

Delen van de belangrijkste Oekraïense kerncentrale, bij de stad Zaporizja in het zuiden van het land, stonden vannacht in brand na raketaanvallen. Rond half zes meldde de brandweer dat het was gelukt het vuur te blussen. Russische troepen hebben de controle over de centrale overgenomen, melden de regionale autoriteiten.

4 maart