Op overlijden prins Philip volgt ‘Operation Forth Bridge’

Het plan voor prins Philips overlijden heet ‘Operation Forth Bridge’. De naam slaat op een brug naar een nieuw leven en op de negentiende-eeuwse beroemde spoorbrug ten westen van Edinburgh over de rivier de Forth. De op 99-jarige leeftijd overleden prins Philip was ook hertog van Edinburgh.

In het geheime plan staat alles wat er na het overlijden moet gebeuren. Zo is naar verluidt vastgelegd dat de eerste media die het overlijdensbericht zouden ontvangen, de Press Association en de BBC zouden zijn. Overdag zou Buckingham Palace het overlijden heel snel bekend maken, maar wanneer hij in de nacht was overleden, dan zou zijn heengaan de volgende morgen om 08.00 uur bekendgemaakt worden.

Bescheiden uitvaart

Het land gaat vervolgens twaalf tot veertien dagen in rouw en de vlaggen worden halfstok gehangen. Nieuwslezers en tv-presentatoren worden geacht zich gedurende de rouwperiode in het zwart te kleden. Belangrijke ‘staatszaken’ komen in de rouwperiode niet aan de orde.

Prins Philip krijgt normaal gesproken een groots opgezette staatsbegrafenis, maar Britse media verwachten een bescheiden uitvaart, omdat hij dat zelf heeft besloten. De prins zou een begrafenis in besloten kring willen. De huidige pandemie spreekt ook voor een bescheiden uitvaart. Prins Philip wordt naar verwachting niet opgebaard in Westminster Abbey zodat het publiek afscheid zou kunnen nemen. In plaats daarvan concentreren afscheid en uitvaart zich op het terrein van zijn huis, Windsor Castle. Daar wordt hij opgebaard en wordt naar verwachting de begrafenisplechtigheid gehouden in St. George’s Chapel, de ‘huiskerk’ van koningin Elizabeth en Philip.

Volledig scherm Mensen verzamelen zich bij Buckingham Palace na het overlijden van prins Philip © AP

Tuinen van Frogmore

Voor de eigenlijke begrafenisplechtigheid zouden alleen familie, vrienden en de staatshoofden van de landen van het Gemenebest worden uitgenodigd. Met een militaire ceremonie zou dan de in Griekenland geboren prins zijn laatste rustplaats vinden in de tuinen van Frogmore, die aan Windsor Castle grenzen.

In de namen van de koninklijke uitvaartoperaties komt het woordje brug vaker voor. Het draaiboek voor het overlijden van koningin Elizabeth heet Operation London Bridge. Het draaiboek voor het overlijden van haar moeder in 2002 heette Operation Tay Bridge. De uitvoering was 22 keer geoefend voor ze overleed.