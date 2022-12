‘Openbaar Ministerie ziet voorlopig af van vervolging weduwe van vermoorde Tob Cohen’

Vliegtuig EasyJet maakt noodlan­ding in Praag door mogelijk explosief

Een toestel van de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet dat onderweg was naar de stad Bristol heeft zondagavond een noodlanding gemaakt in Praag. Daartoe werd besloten nadat een melding was gedaan van een mogelijk explosief aan boord, verklaarde de luchthaven van de Tsjechische hoofdstad.

5 december