Ophef in Zweden over hardhandig uit metro gesleurde zwangere vrouw

In Zweden is een politieonderzoek ingesteld naar een incident waarbij een hoogzwangere vrouw door twee veiligheidsagenten met geweld uit een metrostel wordt gezet en wordt neergedrukt op een bank, terwijl haar dochtertje huilend toekijkt. Op sociale media doken meerdere video’s op van het incident, dat volgens velen getuigt van racisme.

De donkere vrouw werd afgelopen donderdagavond op het Hötorget-station in Stockholm gevraagd naar haar vervoersbewijs, maar dat kon ze niet zo snel vinden. Omdat de agenten vermoedden dat ze zwartreed, verplichtten ze haar om uit te stappen. Dat weigerde ze.

Op videobeelden is te zien hoe de vrouw vervolgens door twee veiligheidsagenten uit de metro wordt gesleurd, met haar huilende dochtertje in hun kielzog. Vervolgens wordt de vrouw, van wie de blote, zwangere buik duidelijk zichtbaar is, hardhandig op een bankje gedrukt terwijl ze zich krijsend probeert te verzetten.



De vrouw en meerdere ooggetuigen vertelden achteraf aan Zweedse media dat de agenten haar vastgrepen en ruw behandelden, nadat ze hen vertelde dat ze een geldig ticket had, maar het niet kon vinden. Aangezien ze moe was, pijn had en naar huis wilde, weigerde ze uit te stappen. Aan de Zweedse krant Expressen deelde ze mee dat ze vlak daarna haar ticket had teruggevonden.

Na het incident werd de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis om te checken of haar baby na al het tumult nog in orde was. Vrijdag volgde een tweede check-up. ,,Het is verschrikkelijk. Ik voel me zo slecht. Ik heb overal blauwe plekken’’, vertelde ze aan Expressen.

Schorsing

De twee betrokken bewakingsagenten zijn lopende het onderzoek geschorst. ,,Er zijn veel smartphonevideo’s die suggereren dat de veiligheidsagenten te hard hebben opgetreden’’, zo deelde Henrik Palmér, van metrobedrijf SL mee aan de Zweedse openbare omroep SVT. ,,Is sommige situaties kan het moeilijk zijn om de juiste inschatting te maken en een redelijke beslissing te nemen. Het is duidelijk dat dit incident van begin tot einde niet correct is afgehandeld’’, aldus Palmér.

Op sociale media worden de bewakingsagenten beschuldigd van racisme. Volgens de populaire Zweedse blogster Lovette Jallowis het geen verrassing dat de Zweedse van Afrikaanse origine ‘raciaal geprofileerd en mishandeld’ werd. ,,Al wat ik kan doen, is hopen dat de baby het goed stelt’’, schreef ze op Instagram bij beelden van het incident.