Oplichter moet 13275 jaar de cel in

De 34-jarige Pudit Kittithradilok bood dubieuze beleggingen aan waarbij ze klanten hoge rendementen beloofde. De oplichter wist via zijn zogeheten Ponzischema ruim 40.000 mensen over te halen om in totaal ruim 135 miljoen pond in zijn bedrijven te steken. Volgens de aanklager moedigde Pudit in seminars mensen aan om in te investeren in zijn ondernemingen voor onder meer vastgoedontwikkelingen, autohandel, schoonheidsproducten en export.