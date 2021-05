Opluchting en vreugde in Gaza om bestand, Hamas claimt overwinning

Veel van de Palestijnse feestvierders in Gaza, die vanwege het elf dagen durende geweld vorige week het Suikerfeest niet konden vieren, riepen ,,god is de grootste en goddank’’. De belangrijkste verkeersaders in de stad stonden volgepakt met auto’s waarvan de bestuurders claxonneerden en met vlaggen zwaaiden. Taferelen die in Gaza vaker te zien waren nadat een staakt-het-vuren was afgekondigd.

De militante beweging Hamas kraaide ondertussen victorie. Uit luidsprekers van moskeeën werd de lof gezongen over ,,de overwinning van het verzet op de bezetting tijdens de slag van het Zwaard van Jeruzalem’’. Meerdere mannen schoten met geweren in de lucht of staken vuurwerk af.

Een Hamas-functionaris in Doha eiste in de nacht van donderdag op vrijdag dat Israël een einde maakt aan het uitzetten van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem en de schade in Gaza herstelt. Ook zei hij tegen persbureau Reuters dat Hamas eist dat al-Aqsa-moskee in Jeruzalem beschermd wordt. Het beëindigen van de huisuitzettingen omschreef hij als een ,,rode lijn’’.

Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn er 232 Palestijnen, onder wie 65 kinderen, gedood in de afgelopen dagen en zijn er meer dan 1900 gewonden gevallen door Israëlische luchtaanvallen. Israël stelt dat het zeker 160 militanten heeft uitgeschakeld.

Het Israëlische dodental staat op twaalf. Honderden Israëli’s moesten behandeld worden voor verwondingen als gevolg van de Palestijnse raketaanvallen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP