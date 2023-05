Opmerkelijk: Argentijnen krijgen 97 procent rente op hun spaargeld

De Argentijnse regering lijkt geen enkele uitweg meer te zien uit de zich maar voortmodderende economische crisis. De laatste cijfers geven 109 procent inflatie aan ten opzichte van een jaar geleden. Het land doet er alles aan om de consumentenprijzen te beteugelen, maar lijkt daarin niet te slagen. Het is de hoogste inflatie sinds 1991.



Deze week kondigde de minister van Economische Zaken, Sergio Massa, weer een nieuw pakket maatregelen aan. Daaronder valt ook de renteverhoging door de Argentijnse centrale bank van 91 naar 97 procent. Of het direct effect zal hebben wordt door deskundigen betwist. Het algemene idee is dat de overheid de grip op de economische situatie totaal verloren heeft. Het vertrouwen in de eigen munt - de Argentijnse peso - is naar een dieptepunt gedaald. De broodnodige dollars kent het land nog amper.

De inflatie zal een beetje afremmen als de rente stijgt (video):

Overnachten op het vliegveld

Het ooit zo welvarende Argentinië kampt met een megaschuld van zo'n 44 miljard euro bij het Internationaal Monetair Fonds. Argentinië wil nieuwe afspraken met het fonds over onder meer kapitaalsteun. Ruim 40 procent van de Argentijnen leeft inmiddels onder de armoedegrens. Het resultaat is daarvan duidelijk zichtbaar, zoals op straat in de hoofdstad Buenos Aires. De stad kent een toenemend aantal mensen dat geen dak meer boven het hoofd heeft en buiten moet leven.

Zelfs het (internationale) tweede vliegveld van het land - Aeroparque Internacional Jorge Newbery - wordt sinds kort ‘s nachts gebruikt door mensen die op straat leven om er te overnachten. De toenemende kou - het is herfst in Argentinië - zorgde deze week alleen al voor zo’n tweehonderd mensen die er onderdak zochten. De huur van appartementen is in veel gevallen bijna verdubbeld met een jaar geleden. De salarissen stijgen mee, maar lang niet genoeg om de inflatie bij te kunnen benen.

Volledig scherm Een man slaapt op straat vlak bij het Congresgebouw in Buenos Aires. © Agustin Marcarian / Reuters

Er staan lange rijen bij gaarkeukens waar mensen dagelijks een gratis maaltijd kunnen afhalen. Met name de voedselprijzen rijzen de pan uit. Volgens het Argentijnse bureau voor Statistiek stegen deze het afgelopen jaar met maar liefst 115 procent. Wereldwijd is dat alleen in Libanon (352 procent) nog hoger, aldus de Wereldbank. De regering probeert de prijzen te beteugelen via regulering, maar slaagt daar amper in. Tegelijkertijd kampt het land ook met de grote gevolgen van de droogte veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña, waarbij aangetekend moet worden dat deze nu net is geëindigd en er meer regen wordt verwacht de komende periode.

Verkiezingen

In oktober gaan de Argentijnen naar de stembus. De huidige president Alberto Fernández van de Peronistische partij heeft al aangegeven zich niet kandidaat te zullen stellen. Wie dat namens zijn partij wel wordt, is nog niet duidelijk. De zeer omstreden en populistische Javier Milei leidde verrassend bij een van de recente opiniepeilingen.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: