Opnieuw aangifte verkrachting tegen oud-adviseur Rotterdam

De nieuwe aangifte is volgens Franse media van een 45-jarige tot de islam bekeerde vrouw die anoniem wil blijven. Vorige week deed ook de Franse schrijfster en activiste Henda Ayari aangifte van verkrachting. Ze schreef op Facebook dat Ramadan haar in 2012 in een hotelkamer heeft verkracht.

De nieuwe zaak zou volgens de Franse krant Le Monde hebben gespeeld in een Hilton-hotel in oktober 2009. Ramadan was daar voor een conferentie. De vrouw was met hem in contact gekomen via brieven omdat ze zich wilde bekeren tot de islam. In het hotel zou ze op zijn verzoek zijn meegegaan naar zijn kamer, waar hij haar zou hebben verkracht, aldus Le Monde. De advocaat van de vrouw, Eric Morain, bevestigt tegenover persbureau AFP dat er een klacht is ingediend.

De 55-jarige Ramadan werkte eerder bij de gemeente als 'bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims'. Hij werd in 2009 ontslagen vanwege uitspraken over homoseksuelen en omdat hij voor een pro-Iraanse tv-zender ging werken.

Smaad

Hij was ook gastdocent aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. De islamoloog heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanklacht, maar ontkende eerder de beschuldigingen van schrijfster Ayari. Via zijn advocaat Yassine Bouzrou liet hij weten zelf een aanklacht in te dienen wegens smaad. Dat is inmiddels gedaan.

De veertigjarige Ayari publiceerde vorig jaar een boek over seksueel geweld. Daarin kwam ook haar verkrachting aan bod, maar de dader heet daar ‘Zoubeyr’. ,,Ik kan bevestigen dat Zoubeyr in het echt Tariq Ramadan was’’, laat Ayari weten. ,,Jaren geleden werd ik het slachtoffer van iets heel ernstigs maar ik heb nooit de naam van de dader willen geven omdat hij me bedreigde. Ik was bang en daarom zweeg ik.’’