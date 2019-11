Opnieuw CIA-agent veroordeeld tot lange celstraf wegens spionage voor China

Een voormalig agent van de CIA is vrijdag in Virginia veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar, omdat hij tegen betaling geheime informatie had doorgespeeld aan China. Hij is al de derde medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten die in enkele maanden tijd veroordeeld wordt voor spionage in opdracht van China.

De 55-jarige Jerry Chuan Shing Lee verliet de CIA in 2007 en verhuisde daarop naar Hongkong. Daar werd hij in 2010 benaderd door twee agenten van de Chinese inlichtingendiensten, die hem 100.000 dollar aanboden en beloofden dat ze ‘levenslang’ voor hem zouden zorgen, als hij hen informatie bezorgde die hij als CIA-agent had verzameld.

Tussen 2010 en 2013 werden vervolgens honderdduizenden dollars op zijn persoonlijke bankrekening gestort, in ruil voor zijn diensten. ,,In plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn contractuele belofte om geen binnenlandse defensie-informatie te onthullen na te komen, verkocht Lee zijn land, werd hij een spion voor een buitenlandse overheid en loog hij meermaals tegen rechercheurs over zijn gedrag’’, zegt Zachary Terwilliger, de openbare aanklager voor het Oostelijke District in Virginia, in een verklaring.

Gevoelige informatie

Volgens het ministerie van Justitie viel de FBI in augustus 2012 op Hawaï binnen in een hotelkamer van Lee en ontdekten ze dat hij een adresboekje en agenda met handgeschreven notities bij zich had uit zijn tijd als CIA-agent voor 2004. In de notities stond erg gevoelige informatie, zoals de naam van CIA-agenten, ontmoetingsplaatsen, telefoonnummers en gegevens over undercoveroperaties.

Toen Lee met de feiten geconfronteerd werd, loog hij aanvankelijk, maar in mei pleitte hij tijdens zijn rechtszaak schuldig aan samenzwering met als doel het doorspelen van informatie aangaande de nationale veiligheid om een buitenlandse overheid te helpen.

Niet enige geval

Lee is al de derde medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten in enkele maanden tijd die een lange gevangenisstraf krijgt wegens spionage voor China.

In mei kreeg Kevin Mallory, een andere voormalige CIA-agent, 20 jaar cel voor gelijksoortige feiten.