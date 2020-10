Opnieuw EU-top over brexit: ‘Er wordt in elk geval nog gepraat, dat is al heel wat’

Hope, New Mexico 'Er was een miljard overschot, maar nu zijn we blut, zonder dat wij er iets van hebben gezien’

7:57 Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 6: een oliecrisis in Hope, New Mexico.