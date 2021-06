Opnieuw grote zoekactie naar gevluchte Conings, leger en politie verzamelen rond stadion Genk

Ondergedo­ken Vlaamse viroloog in dagboek: ‘Ik liep militair Conings bij toeval mis’

5 juni De ondergedoken Vlaamse viroloog Marc Van Ranst zegt in zijn vandaag in De Morgen gepubliceerde dagboek de voortvluchtige militair Jürgen Conings bij toeval te zijn misgelopen. Van Ranst zit, na bedreigingen door Conings, al bijna drie weken samen met zijn vrouw en zoon Milo ondergedoken in een safehouse. Hij wordt voortdurend bewaakt. ,,Het is onmogelijk om je hier niet veilig te voelen”, grapt Van Ranst in de Belgische krant.