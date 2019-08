Opnieuw heftige uitbarsting van Italiaanse vulkaan Stromboli

Belgische racekampi­oen (28) en zoon van steenrijke zakenman al twee weken in coma

12:28 Enzo Ide (28), de zoon van de steenrijke zakenman Joris Ide uit het Belgische Zwevezele, ligt al twee weken in het ziekenhuis in een coma. Dat bevestigt advocaat Stijn Verbist in naam van de familie. Ide ging in zijn woning ongelukkig onderuit en viel op het achterhoofd. ,,We hopen allen op een gestaag en snel herstel’’, aldus Verbist.