Opnieuw hevige Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook, tienduizenden Palestijnen gevlucht

VIDEOIsraëlische gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van zondag op maandag opnieuw een reeks zware luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende locaties in Gaza-stad. Palestijnse militanten zouden daarnaast onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon. Zo’n 42.000 Palestijnen zijn in de Gazastrook hun huizen ontvlucht vanwege de aanhoudende luchtaanvallen, meldt het UNRWA, een VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt.

De aanvallen volgden enkele uren nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een tv-toespraak had aangekondigd ‘dat de operatie zo lang doorgaat als nodig is’. De Israëlische luchtmacht zei in een korte verklaring dat gevechtsvliegtuigen ‘terroristische doelwitten’ bombarderen in de Gazastrook.



Het leger van Israël bevestigt de aanvallen op Twitter. Onder andere een complex van de inlichtingendienst van Hamas was een van de doelwitten van de aanvallen. Ook de huizen van negen hoge Hamas-commandanten zouden zijn beschoten. Persbureau AFP meldt dat op verschillende plekken stroomstoringen zijn.

Lees ook PREMIUM De situatie in Israël: een permanent kruitvat met veel verschillende lontjes

Bloedigste dag

Explosies deden de stad 10 minuten lang op zijn grondvesten schudden in een aanval die zwaarder was, een groter gebied bestreek en langer duurde dan de reeks luchtaanvallen van 24 uur eerder waarbij 42 Palestijnen werden gedood, onder wie 13 kinderen.



Dat was meteen ook de bloedigste dag van de week in het Palestijns-Israëlische conflict, waarbij aan Palestijnse kant al bijna 200 doden zijn gevallen. Ook zijn al meer dan duizend mensen gewond geraakt. Israël telde tot dusver tien dodelijke slachtoffers.

Volledig scherm Opnieuw zware luchtaanvallen op Gaza. © AFP

Nieuw dieptepunt

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn naar nieuwe dieptepunten gedreven door de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Zij moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.



De vijandelijkheden zijn de afgelopen week herhaaldelijk geëscaleerd en markeren de ergste gevechten in het gebied waar 2 miljoen Palestijnen wonen sinds de verwoestende oorlog van 2014 door Israël en Hamas. In de televisietoespraak zei Netanyahu gisteren dat de aanvallen van Israël ‘op volle kracht’ zouden doorgaan en nog wel even zouden voortduren.



‘Proportioneel handelen’

Gisteren sprak premier Rutte met Netanyahu en de Palestijnse president Abas en drong er bij beiden op aan om het geweld tot een snel einde te brengen. Rutte sprak de hoop uit dat Egypte wil bemiddelen in het conflict. Den Haag zal snel in contact treden met het Witte Huis, liet de premier weten.



Een verdere escalatie met meer burgerslachtoffers moeten voorkomen worden, aldus Rutte. ,,Ik ben bezorgd dat steeds meer burgers slachtoffer worden, waaronder veel kinderen.’’ Israël heeft het recht zich te verdedigen, vulde hij aan. maar ‘juist als sterk land moet Israël verantwoordelijkheid nemen en proportioneel handelen’.

Dakloos

De Verenigde Naties zeggen dat zo’n 2500 mensen dakloos zijn geworden doordat hun huizen zijn verwoest. UNRWA-topman Philippe Lazzarini toonde zich zondag op Twitter moedeloos over de situatie in Gaza. Hij zei dat inwoners voor de bombardementen al geplaagd werden door Covid-19 en hongersnood.

Volledig scherm Rookwolken boven Gaza-stad © AFP