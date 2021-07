Opnieuw Israëlische bombardementen op Hamas na brandballonnen vanuit Gaza

Amerikaan­se droom sterft in bloedhete woestijn: 'We vinden maar de helft of kwart van de doden’

28 juni In het westen van de VS worden temperatuurrecords gebroken. In Death Valley tikken de meters de 54 graden aan. In de woestijn van Arizona sterven elk jaar tientallen migranten van de dorst. De Amerikaanse autoriteiten verwachten meer slachtoffers deze zomer. Eén man herdenkt de doden.