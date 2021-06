Opnieuw kerkbranden in Canada na vondsten van massagraven op katholieke kostscholen

Twee kerken in Canada afgebrand; mogelijk verband met ontdekking van 215 lichamen in Kamloops

22 juni De Canadese politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting in twee katholieke kerken die maandag zijn afgebrand in Oliver en Penticton. Beide kerken zijn rond 1910 gebouwd op het grondgebied van inheemse volkeren in de provincie British Columbia, in het westen van Canada. Ze gingen ongeveer gelijktijdig in vlammen op.