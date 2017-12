Opnieuw lange straffen geëist tegen stel dat man vermoordde en invroor

Wat voorafging

Ineens was Jaap van de aardbodem verdwenen. Als buurtgenoten in het West-Vlaamse Gits naar hem vroegen, verzon Isabel smoesjes. Dat hij voor een kankerbehandeling naar Nederland was gegaan. Of dat hij met zijn Harley Davidson een rondrit maakte door Europa.

In werkelijkheid liep Isabel B. een jaar lang rond met een bizar geheim. Rond Moederdag 2014 gaf ze haar echtgenoot slaappillen en wurgde ze hem. Het lichaam legde ze in de vriezer. Niemand vertelde ze erover, ook haar 13-jarige dochter niet, die in een internaat verblijft. Woest is het meisje als de politie haar na moeders arrestatie vertelt wat er is gebeurd. ,,Je hebt al 13,5 jaren mijn leven verwoest en nu heb je het helemaal verkloot. Wacht maar, jij!'' schrijft ze in een bericht aan haar vrienden op Facebook.



Ook de familie van Jaap is verbijsterd als die het nieuws hoort. Deze heeft al lang geen contact meer met hem. ,,Allemachtig. Dit lijkt wel een film,'' zegt zijn zus. Isabel D. zou haar man hebben gedood omdat hij haar stelselmatig mishandelde. Jaap van den Blink was volgens haar bovendien zwaar alcoholist. De politie kwam in het verleden meermaals tussenbeide. Hij bedreigde haar ook met de dood. Volgens een naast familielid van de verdachte sloeg hij Isabel vaak zo hard dat haar kaak brak of haar tanden werden uitgeslagen. ,,Zware vuistslagen in het gezicht.''



Volgens haar advocaat Tom Noyez had D. zeker niet de bedoeling hem te doden. ,,Ze wilde hem gewoon weg uit haar huis. Om zichzelf én haar dochter te beschermen.'' In het jaar dat haar man in de vriezer lag, deed ze alsof er niets aan de hand was. Op Facebook postte ze luchtige berichtjes. Ook één over haar geestesgesteldheid, waar volgens haar niets mis mee is. Tegen buren vertelde ze na 'het vertrek' van Jaap dat ze nog altijd over diens bankkaart beschikte én dat ze nog elke maand zijn uitkering van de ziekenkas opstreek. ,,Dat iemand een jaar lang zo'n masker kan opzetten, daar schrikken we toch van,'' zegt buurvrouw Chantal Declercq.



Huiszoeking

Volgens haar zoon Dylan was de politie al 'enkele weken' op zoek naar Jaap. Iedereen stond dan ook aan de grond genageld, toen de politie maandag een huiszoeking deed in de woning van het echtpaar. Hoe het zo mis kon gaan, lijkt een raadsel. In 2010 zijn de twee nog helemaal verliefd. Er zijn grootse trouwplannen. Alleen heeft de geboren Surinamer Van den Blink daarvoor een geboorteakte uit zijn land nodig en dat lukt maar niet. Op internet roept hij om hulp: ,,Ik wil zo graag mijn lieve Vlaamse vrouwtje trouwen. We beginnen stilaan radeloos te worden.'' In juli 2011 trouwen ze alsnog en is het hun grote droom om een rottweiler-kennel te beginnen. Ze hebben dan al vier teckels, twee rottweilers en een straathond, later hebben ze veertien honden.



Fokkers kennen ook de gewelddadige kant van Van den Blink. Zij zien Isabel op hun kennel met een gebroken neus en tanden uit haar mond. Contact met zijn familie heeft Van den Blink dan al jaren niet meer. Jaaps oudere zus uit Groningen vertelt dat zij al 18 jaar gebrouilleerd is met haar broer vanwege zijn alcoholproblemen. Evenals zijn ex-vrouw en dochters, die in Brabant wonen. ,,Zijn alcoholprobleem speelt al heel lang. Toen de situatie niet veranderde, hebben we al het contact verbroken," vertelt de zus. ,,We kozen voor rust.'' Ook de twee halfbroers en halfzus van Jaap die in België wonen hebben volgens de zus geen contact meer met Jaap. ,,We weten niks van zijn leven. Laatst vroeg iemand naar hem en zei ik: hij kan wel dood zijn, ik weet het niet. Maar dat het op zo'n bizarre wijze is gebeurd..." Ze valt even stil. ,,dat verdient niemand.''