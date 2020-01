Opnieuw massale evacuatie in Duitse stad na vondst WOII-bom

De bom werd vanmorgen ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden op het terrein van de voormalige gevangenis in de Ulmenstrasse in de wijk Derendorf, ten noorden van het stadscentrum. In een straal van 500 meter in gevarenzone A moeten 11.650 mensen hun woningen verlaten. Onder hen ook 200 bewoners van twee seniorencomplexen. De brandweer rijdt met luidsprekers door de straten en vraagt bewoners hun huizen te verlaten. ,,Schakel verwarmings- en kooktoestellen uit, doof open vuur”, luidt het volgens de krant Rheinische Post.

In gevarenzone B, in een straal van 1000 meter van de plek, moeten 19.245 bewoners binnenblijven. Ze hebben de raad gekregen om zich na 22.00 uur niet in de buurt van ramen op te houden. Het openbaar vervoer in de omgeving ligt stil of is omgeleid. In totaal zijn meer dan 500 mensen van brandweer, reddingsdiensten, hulporganisaties, stedelijke autoriteiten, politie en Rheinbahn (tram, bus en S-Bahn) op de been.

Het onschadelijk maken van de bom begint vermoedelijk omstreeks 23.00 uur. Het projectiel is volgens deskundigen een Engelse tientonner met ontsteking. Stadsbestuur en politie besloten omstreeks het middaguur dat de bom nog vandaag onschadelijk gemaakt moet worden.

Vliegverkeer

Volgens de verkeersmanager van de luchthaven van Düsseldorf kan het vliegverkeer in beperkte mate hinder ondervinden van het onschadelijk maken van de bom. ,,We verwachten na 23 uur een handjevol vliegtuigen. Ze mogen niet landen tijdens het proces en mogen ook niet over het bewuste gebied vliegen”, verklaarde hij tegenover de omroep WDR. De toestellen zullen in dat geval een “ererondje” in de lucht moeten maken totdat de bom onschadelijk is gemaakt.

Dortmund

In Dortmund, zo'n 70 kilometer naar het noordoosten, werden vorige week zaterdag ongeveer 13.000 mensen geëvacueerd omdat het stadsbestuur vermoedde dat er vier bommen uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Er werden er uiteindelijk twee gevonden en onschadelijk gemaakt.