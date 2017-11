Opnieuw rellen in Brussel, politie zet waterkanon in

De rellen zouden zijn ontstaan toen de politie ingreep bij een flashmob op het Muntplein voor de opnames van een videoclip. De lokale politie trok zich terug en riep de hulp in van de federale politie. Die zette een waterkanon in om de meute uit elkaar te drijven.

De onrust is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de aanwezigheid van social media-ster Vargasss92. Dat melden bronnen binnen de politie. De Fransman heeft maar liefst 600.000 volgers op Instagram. Dinsdag had hij opgeroepen om woensdagmiddag 16.00 uur te verzamelen op het Muntplein, omdat hij naar eigen zeggen tijd wilde doorbrengen met zijn fans.

Fans

Hij voegde er wel aan toe: ,,Ik wil geen opstootjes, ik wil dat niemand duwt, want anders gaat de politie me weghalen. Ik wil gewoon een namiddag zonder problemen en met jullie plezier maken.” De oproep trok heel wat jongeren, maar toen de politie in actie kwam omdat de aanwas te groot was en de man geen vergunning had, reageerden de fans boos en richtten ze zich tegen de politie.