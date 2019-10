Opnieuw rellen in Chili, drie doden

,,We moeten melden dat drie mensen zijn omgekomen bij een brand in een supermarkt. Twee mensen zijn in de vlammen omgekomen en een derde is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is later overleden”, vertelde Rubilar aan verslaggevers.



In Santiago braken twee weken geleden protesten uit tegen tariefsverhogingen van vier eurocent in het openbaar vervoer. In de nacht van vrijdag op zaterdag stelde president Sebastián Piñera de noodtoestand in voor de hoofdstad na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken.



Gisteren schortte Piñera de tariefsverhogingen op, maar het blijft onrustig. ,,Ik heb met grote nederigheid geluisterd naar de stem van mijn landgenoten. Zo zijn democratieën gebouwd’’, sprak Piñera tijdens een televisietoespraak vanuit het presidentieel paleis La Moneda in Santiago.



Inmiddels is een avondklok ingesteld in Santiago en directe omgeving tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Voor het eerst sinds de militaire dicatuur van generaal Augusto Pinochet in 1990 werd beëindigd, patrouilleerden op bevel van Piñera weer militairen in de straten van Santiago.