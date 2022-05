Opnieuw schietpartij in metro New York: één dode

In april werd New York ook opgeschrikt door een schietpartij in de metro, toen een man tijdens de ochtendspits het vuur opende. Vlak daarvoor had hij een gasmasker opgezet en rookbommen laten afgaan. Tien mensen raakten gewond door de kogels en nog eens dertien anderen raakten gewond in de ontstane paniek. Er vielen geen doden. De dader, Frank James, werd dankzij tips van New Yorkers een dag later gearresteerd.