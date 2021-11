Opnieuw Trump-vertrouweling gedagvaard in onderzoek naar bestorming Capitool

Ontbossing Amazone hoogste in 15 jaar, regering-Bolsonaro hield cijfers achter

De ontbossing in het Amazonegebied van Brazilië is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2006. In de periode augustus 2020 - juli 2021 was de ontbossing bovendien 22 procent hoger dan de twaalf maanden daarvoor.

19 november