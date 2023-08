Opnieuw vette fastfoodrel: juridische stappen tegen te kleine whopper

Het rommelt al een tijdje in fastfoodland op het gebied van afbeeldingen en reclames. Zo werd Taco Bell vorige maand voor de rechtbank in Brooklyn aangeklaagd wegens de verkoop van c runchwraps en Mexicaanse pizza’s, die naar verluidt slechts de helft van de hoeveelheid vulling bevatten als geadverteerd. En ook McDonald's en Wendy’s overkwam vorig jaar dat wat Burger King nu ook aan zijn broek heeft hangen: een claim dat zijn product groter wordt afgebeeld dan die echt zou zijn. Kortom, een kwestie van misleidende reclame wat neerkomt op contractbreuk.

‘Valse beweringen’

,,Het op het vuur gegrilde rundvlees dat in onze advertenties wordt afgebeeld, is hetzelfde als het vlees dat wordt gebruikt in de miljoenen whoppers die we landelijk aan onze gasten serveren.” Burger King had eerder al eens laten weten dat het niet verplicht is om hamburgers af te leveren die ‘er exact zo uitzien als op de plaatjes’. Maar districtsrechter Roy Altman in Miami lijkt hier vooralsnog niet van onder de indruk en heeft het verzoek van Burger King om een zaak te voorkomen nu afgewezen. Mogelijk gaat de zaak Burger King miljoenen dollars kosten. Eerdere pogingen om tot een schikking te komen zijn mislukt.