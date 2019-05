‘Oppositie en regering Venezuela voerden vredesbesprekingen in Oslo’

Abor­tus-ban Alabama wekt woede: ‘Verdrieti­ge dag voor vrouwen in Amerika’

16:58 De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama, Kay Ivey, zette vandaag haar handtekening onder een nieuwe wet die abortussen verbiedt, zelfs bij zwangerschappen na verkrachting of incest. Er klinken verontwaardigde reacties door heel de Verenigde Staten. „Dit is een verdrietige dag voor vrouwen in Alabama en de rest van het land.’’