Oppositie Hongkong houdt voorverkiezing, ondanks dreigementen

17-jarige Australi­sche surfer doodgebe­ten door haai: vijfde fatale aanval dit jaar

11:04 Een 17-jarige Australische surfer is vandaag om het leven gekomen na een aanval door een haai. De knaap is het tweede dodelijke slachtoffer in een week tijd. De fatale aanval is de vijfde in Australië dit jaar. Afgelopen zaterdag kwam een 20-jarige duiker eveneens tussen de kaken van een witte haai terecht en overleed.