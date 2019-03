Oppositieleider Juan Guaidó teruggekeerd naar Venezuela

Duitse man verdacht van moord op ouders en zus

17:53 De Beierse politie heeft vandaag in een eengezinswoning in Mallersdorf-Pfaffenberg, ten zuiden van Regensburg, de lijken van drie volwassenen gevonden. Het zou gaan om een echtpaar van 72 en 69 jaar oud en een 37-jarige dochter van het stel. Een 41-jarige verdachte, vermoedelijk de zoon van het echtpaar, is in voorlopige hechtenis genomen.