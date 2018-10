Oproep Rutte aan de rest van Europa: lever Saoedi’s minder wapens

Nederlan­der in Nepal vergeet visum, 3,5 jaar cel dreigt

16:34 De Nederlandse vrijwilliger Ruben Coppoolse uit Den Helder dreigt voor 3,5 jaar in de cel in Nepal te verdwijnen, omdat hij zijn visum is vergeten te verlengen. Volgens zijn familie is Coppoolse ‘verlinkt’ nadat hij een leraar aangaf die niet van kinderen kon afblijven.