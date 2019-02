Optimistische boodschap? Trump houdt alsnog zijn 'troonrede’

De Amerikaanse president Donald Trump houdt dinsdagavond (lokale tijd) alsnog zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak. Dat gaat gepaard met een enorme veiligheidsoperatie en veel speculatie over de inhoud van de speech, waarin de president zijn beleidsplannen bekendmaakt.

Trump zou zijn 'troonrede' eigenlijk eind vorige maand houden, maar toen lag de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden dwars. Dat had te maken met de shutdown, de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid.



Honderdduizenden ambtenaren kregen tijdelijk niet betaald omdat politici ruzie maakten over de begroting. Trump wil miljarden voor een muur aan de grens met Mexico, maar de Democraten voelen daar niets voor.



Hoewel de shutdown voorlopig achter de rug is, aast Trump nog steeds op geld voor zijn grensmuur. Hij liet eerder doorschemeren dat hij tijdens de State of the Union iets concreets zal aankondigen.

Noodtoestand

Het zou volgens Amerikaanse media kunnen gaan om het uitroepen van de noodtoestand, zodat hij kan proberen buiten het Congres om financiering voor het bouwproject te regelen.



Medewerkers zeggen dat de president met een optimistische boodschap komt en juist samenwerking wil bepleiten. De nadruk zou liggen op onderwerpen waar Republikeinen en Democraten mogelijk onderling kunnen uitkomen, zoals infrastructuur en gezondheidszorg.



De jaarlijkse toespraak leidt sowieso tot hoofdpijn bij de veiligheidsdiensten. Zij waken over het grote aantal hoogwaardigheidsbekleders dat aanwezig is bij de speech, die wordt gehouden in het Huis van Afgevaardigden. Aan de veiligheidsoperatie gaan maanden aan voorbereidingen vooraf.

Speciale gasten

Voor de State of the Union zijn verschillende bijzondere gasten uitgenodigd. Een van hen is een Amerikaanse scholier die is gepest vanwege zijn achternaam. Joshua Trump (11) uit Wilmington, Delaware, voelt zich volgens zijn moeder Megan Trump Berto de hele tijd verdrietig en haat zijn eigen achternaam. ,,Ze schelden hem uit, noemen hem een idioot en zeggen dat hij dom is", vertelt ze tegen The Washington Post.

Ook Judah Samet staat op de gastenlijst. Hij overleefde de Holocaust en in oktober 2018 de schietpartij in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh.