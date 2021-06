Orbán verwijt critici de wet slecht te lezen: ‘Ik vocht altijd voor de vrijheid van homo's’

Programma­ma­ker Ingeborg Beugel (61) opgepakt in Grieken­land voor onderdak bieden Afghaanse man

23 juni De Nederlandse journalist en programmamaker Ingeborg Beugel (61) is in Griekenland opgepakt op verdenking van het ‘faciliteren van illegaal verblijf aan een asielzoeker’ in haar huis in Athene en op het Griekse eiland Hydra.