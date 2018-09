Orkaan Florence verwoest alles op haar pad en eist eerste doden

UpdateOrkaan Florence raast met vernietigende kracht over de Amerikaanse staten North en South Carolina. Bijna 700.000 mensen hebben geen elektriciteit en de stad New Bern is voor een deel overstroomd. Het natuurgeweld houdt nog dagen aan.

De orkaan kwam vrijdag aan land in North Carolina. Gouverneur Roy Cooper waarschuwt dat de situatie extreem gevaarlijk is en nog erger zal worden. Hij stelt dat het natuurgeweld nog dagen kan aanhouden. Meteorologische dienst NWS voorspelt dat in twee of drie dagen de hoeveelheid neerslag kan worden verwacht die normaal in acht maanden valt.

Een moeder en een kind in Wilmington overleden toen er een boom op het huis viel. Zestig mensen moesten worden geëvacueerd uit een hotel in Jacksonville, waar het dak door de harde wind gedeeltelijk was ingestort. In de stad New Bern zijn volgens CNN zeker tweehonderd mensen gered die in de problemen waren gekomen door hoog water. Op sociale media verschijnen filmpjes die de kracht van Florence laten zien. De overkapping van een benzinestation werd omver geblazen alsof het speelgoed is.

De categorie 1-orkaan geselt het kustgebied met rukwinden tot 145 kilometer per uur. Er valt zoveel regen dat rivieren buiten de oevers treden.

Volledig scherm Rivieren treden buiten hun oevers in North Carolina. © AP

Zwaar beschadigd

Het water kan in sommige delen 3,4 meter hoog komen door de enorme regenval - er gaat 1 meter regen vallen - en het opgestuwde water van de oceaan. De regen kan dagenlang aanhouden. ,,Dit gaat op de Nederlandse watersnoodramp van 1953 lijken'', zegt Gerard ter Wee, een Nederlander die in North Carolina woont. Hij vreest dat zijn tweede huis langs de kust zwaar beschadigd raakt. ,,Daar wordt de zware regenval later verwacht. Nu is het vooral de storm die voor schade zorgt, maar we vrezen vooral het water."

Quote Dit lijkt op de Nederland­se watersnood­ramp in 1953 Gerard ter Wee

Er zitten al bijna 700.000 huishoudens zonder stroom. Mogelijk komen 3 miljoen mensen in het donker te zitten. Bijna alle elektriciteitskabels lopen bovengronds en de palen knappen als luciferhoutjes.

10 tot 20 miljard

De orkaan is sterk afgezwakt, maar meteorologen beschouwen het als een van de zwaarste stormen die North Carolina ooit heeft getroffen. De materiële schade gaat 10 tot 20 miljard dollar bedragen, denken deskundigen.

Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd, 1500 vluchten zijn geannuleerd en het openbare leven is geheel tot stilstand gekomen.