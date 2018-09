Orkaan Florence zit overdracht van NAVO-commando in de weg

De overdracht van het commando van het hoofdkwartier van het bondgenootschap aan een Franse luchtmachtgeneraal in Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia is verplaatst en vervroegd vanwege de verwachte zware windstoten.



De ceremonie zou donderdag (lokale tijd) plaatsvinden aan boord van het vliegdekschip USS George H.W. Bush, maar dat is geschrapt. De overdracht wordt nu woensdag gehouden in het hoofdkwartier op de marinebasis in Norfolk, waar personeel uit 26 NAVO-landen werkt.



Marineschepen hebben vanwege de naderende orkaan eerder de opdracht gekregen de basis te verlaten. De orkaan wordt donderdag aan land verwacht in North en South Carolina. Daar is net als in Virginia en Maryland de noodtoestand afgekondigd.