Orkaan Ian eist vier doden in Florida, vrees voor meer slachtoffers

Russische staatsme­dia: Oekraïense regio's stemmen voor aanslui­ting bij Rusland

Vier bezette gebieden in Oekraïne stemmen voor aansluiting bij Rusland. Dat melden Russische staatsmedia. Inwoners van de regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja konden de afgelopen vijf dagen via een referendum stemmen of ze wel of niet bij Rusland willen horen. Oekraïne en het Westen spreken van schijnreferenda waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.

27 september