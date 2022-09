Orkaan Ian eist zeker 17 mensenlevens in Florida, raast nu richting South Carolina

Onder de doden in Florida is een persoon die al in een hospice lag in Osceola County. In Deltona stierf een 72-jarige man toen hij ‘s nachts, tijdens de storm, naar buiten was gegaan om zijn zwembad leeg te laten lopen. In Charlotte County zouden daarnaast minstens acht of negen mensen zijn omgekomen, en in Lee County zouden zo’n vijf mensen om het leven zijn gekomen. Sarasota County meldt twee doden als gevolg van de orkaan.

De omvang van de schade in Florida wordt inmiddels steeds iets duidelijker, nu reddingswerkers gestrande inwoners weten te bereiken. Gouverneur Ron DeSantis heeft bevestigd dat er mensen zijn omgekomen, maar weigerde vooralsnog met een exact aantal te komen. DeSantis, die de getroffen gebieden vanuit de lucht heeft geïnspecteerd, noemde de schade aan kustplaatsen, waaronder Fort Myers Beach, onbeschrijfelijk.

President Joe Biden heeft de situatie in de staat Florida als gevolg van de orkaan Ian uitgeroepen tot grote ramp. Daardoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële en andere hulp, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. Biden heeft federale hulp opgeroepen om lokale hulpverleners te ondersteunen bij reddingsoperaties. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, had de president woensdag verzocht om de hele staat tot rampgebied te verklaren.

Door Ian sloegen in Florida metershoge golven tegen de kust en veroorzaakte zware regenval overstromingen in grote gebieden. Beelden van de getroffen kustplaatsen toonden eerder al een enorme ravage met talrijke volledig verwoeste panden en onbegaanbare wegen. Zo’n 2,2 miljoen huishoudens en bedrijven zouden nog zonder elektriciteit zitten. Het zal volgens de elektriciteitsmaatschappijen dagen en soms weken duren voor de schade is hersteld.

Op een aantal plaatsen staat het water tussen de 2 en 3 meter hoog, volgens lokale meldingen. In getroffen wijken weten mensen niet hoe ze zonder boot uit hun ondergelopen woning weg moeten komen. Velen zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers in de ondergelopen gebieden. Het is onduidelijk wanneer het water zakt.

Categorie 1

De orkaan richtte ook al in het uiterste westen van Cuba veel schade aan en trok over de Golf van Mexico naar het zuidwesten van Florida. Ian was een orkaan uit de - op een na zwaarste - vierde categorie toen hij aan land ging in Florida. Boven land verloor Ian aan kracht en raasde verder als een tropische storm. Boven de Atlantische Oceaan heeft hij echter weer aan kracht gewonnen, en is weer een orkaan in de categorie 1, met windsnelheden van 135 kilometer per uur.

De verwachting is dat de orkaan vrijdag rond 20.00 uur Nederlandse tijd in de buurt van het laaggelegen Charleston weer aan land zal komen. Mogelijk zal Ian ook hier zorgen voor levensbedreigende overstromingen, harde wind en stormvloeden, hoewel de verwachte stormvloeden niet zo heftig zijn als die bij Florida. Er is een orkaanwaarschuwing afgegeven voor honderden kilometers aan kustlijn, van Georgia tot en met North Carolina. De autoriteiten in Georgia, South Carolina en North Carolina hebben inwoners opgeroepen zich op te maken voor gevaarlijke omstandigheden.

Volledig scherm © AP Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Bekijk hier een video over inwoners van Florida die per boot worden gered:

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm De schade na Ian is enorm, gevreesd wordt dat meerdere mensen zijn omgekomen © Getty Images