Orkaan Idalia raast verder richting Amerikaanse staat South Carolina, veel mensen zonder stroom

Vlak voor Idalia aan land kwam in Florida woensdagmorgen was het nog een orkaan van de 4e categorie, waarbij windsnelheden tot boven de 200 kilometer per uur zijn gemeten. De orkaan zwakte daarna snel af en is inmiddels in de buurt van South Carolina.



Idalia kwam woensdag rond 07.45 uur lokale tijd aan land in het dunbevolkte Taylor County in Florida. Toen was het nog een orkaan van de vierde categorie. Kustplaatsen kregen te maken met overstromingen en de harde wind blies bomen omver. Gouverneur Ron DeSantis spoorde de inwoners van zijn staat aan goed op te passen en geen risico’s te nemen. Tijdens zijn persconferentie in de stad Tallahassee knipperde de verlichting kortstondig.