Orkaan Nicholas aan land gekomen in Texas

Merkel ongewoon open op bühne: ‘Ik doe straks eerst even niets en dat vind ik heel fascine­rend’

10 september De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdagavond een hoogst ongebruikelijk inkijkje in haar privéleven gegeven. Tijdens een paneldiscussie over stereotypen in een theater in Düsseldorf, sprak ze onder andere over de dood van haar moeder en haar moeilijkste moment als bondskanselier. Maar ook over feminisme en koningin Máxima.