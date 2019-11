Osman (19) stapt uit leven nadat drie vrienden zelfmoord plegen: ‘Onze levens zijn verwoest’

Een tienervluchteling uit Eritrea heeft in een jeugdherberg in Londen een einde aan zijn leven gemaakt omdat hij vreesde uitgezet te worden naar zijn geboorteland. Professionals hebben in zijn zorgtraject tekortgeschoten, melden de Britse autoriteiten na ruim een jaar onderzoek. De 19-jarige Osman Ahmed Nur pleegde zelfmoord nadat zijn drie beste vrienden - ook Eritrese vluchtelingen - besloten uit het leven te stappen.

Osman werd vorig jaar mei dood gevonden in een jeugdherberg in Camden, in het noorden van Londen. Hij studeerde Engels aan het Westminster Kingsway College - een middelbare school in het centrum van de stad - en volgde een opleiding tot timmerman.

De jongen kwam in 2015 op zestienjarige leeftijd naar Londen nadat hij zijn geboorteland Eritrea was ontvlucht. Hij onderging hiervoor een levensgevaarlijke reis naar Libië om vervolgens de Middellandse Zee naar Europa over te steken. In Calais in Frankrijk verstopte hij zich in een gekoelde vrachtwagen die hem naar Londen bracht. Hij vroeg met succes asiel aan en was vastberaden iets van zijn leven te maken.

Zwaar getraumatiseerd

Het leven van Osman kreeg ineens een dramatische wending toen zijn drie beste vrienden los van elkaar zelfmoord pleegden, en dat in een tijdsbestek van enkele maanden. Filmon Yemane was pas achttien jaar toen hij in november 2017 besloot uit het leven te stappen. Zijn kameraad Alexander Tekle, ook 18, pleegde veertien dagen later zelfmoord. Een aantal maanden later maakte ook Mulubrhane Medhane Kfleyosus op 19-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Alle vier sterfgevallen vonden plaats in zestien maanden tijd, weet The Guardian.

Uit het onderzoek naar het drama is gebleken dat Osman zwaar getraumatiseerd en depressief was. Niet alleen vanwege de tragische gebeurtenissen rondom zijn vriendengroep, maar ook vanwege de situatie in zijn geboorteland. Volgens bekenden maakten Osman zich continu zorgen over zijn familie, vooral over zijn jongere broer die in de gevangenis zat. Osman had het gevoel dat hij hem moest ondersteunen, maar zijn situatie zou dat onmogelijk maken.

Alcohol en drugs

Zijn vrienden verklaarden dat Osman veel alcohol dronk en drugs gebruikte om zijn verdriet te onderdrukken. Nadat hij op een gegeven moment gezocht werd door de politie, maakte de tiener zichzelf wijs dat zijn vluchtelingenstatus zou worden ingetrokken en dat hij zou worden teruggestuurd naar Eritrea. Osman werd paranoia en begon te geloven dat hij gevolgd werd, dat er video’s over zijn drugsgebruik op YouTube stonden en dat alles op het nieuws zou worden uitgezonden.

Professionals zagen dat het bergafwaarts ging met Osman, maar zouden onvoldoende hebben ingegrepen, blijkt uit het onderzoek. ,,Ondanks berichten dat Osman stemmen hoorde die hem vertelden zelfmoord te plegen, slaagde de psycholoog er niet in hem door te verwijzen voor een spoedonderzoek”, luidde de conclusie. ,,Als Osman was doorverwezen voor een spoedevaluatie van de geestelijke gezondheidszorg, was de uitkomst mogelijk anders geweest.”

Verbijstering

Camden and Islington NHS Foundation Trust, een gezondheidsorganisatie betrokken bij de zorg rondom Osman, betuigde haar medeleven met de nabestaanden. ,,Onze organisatie heeft veranderingen aangebracht in de manier waarop we werken met jongeren, waaronder het herzien van het managementstructuur en het werven van nieuw personeel.”

De ouders van Osman Ahmed Nur hebben met verbijstering kennisgenomen van de resultaten. ,,Onze zoon had een toekomst. Hij was slim en briljant. We hebben begrepen dat mensen in Europa mensenrechten hebben. Daarom dachten we dat Osman veilig zou zijn in Engeland. Als we hadden geweten dat dat niet zo was, dan hadden we hem nooit laten gaan. Onze levens zijn volledig verwoest. We zijn nog lang niet hersteld van de dood van onze zoon.”

Advocaat Olivia Anness, die de familie van Osman vertegenwoordigt, stelt dat de uitkomst van het onderzoek een aanklacht is tegen de geestelijke gezondheidszorg van Engeland. ,,Osman was een kindslachtoffer dat gemarteld werd en naar ons toe kwam om zijn toevlucht te zoeken. Het was de verantwoordelijkheid van de professionals om hem te helpen de begrijpelijke angst waarmee hij in dit land arriveerde te overwinnen. Het is een schande dat Osman en zijn gezin op deze manier in de steek zijn gelaten.”