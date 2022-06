Oud-Louvre directeur die verdacht wordt van kunstroof op non-actief gezet

Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal rond de omvangrijke kunstroof van Egyptische oudheden, waar voormalig Louvre-topman Martinez een belangrijk rol in speelt. Hij was van 2013 tot vorig jaar directeur van het Louvre. De beschuldigingen gaan over aankopen voor het Louvre-filiaal in Abu Dhabi, waar door het emiraat voor vele miljoenen aan kunst werd gekocht. Franse justitie heeft een onderzoek ingesteld vanwege mogelijke handel in Egyptische oudheden.