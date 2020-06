Oud-medewerker zoon Bolsonaro opgepakt in corruptiezaak

‘Pleegkin­de­ren in Berlijn werden dertig jaar lang expres bij pedofielen geplaatst’

18 juni Pleegkinderen in West-Berlijn werden dertig jaar lang expres bij pedoseksuelen gehuisvest. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Hildesheim. Het ‘zorgsysteem’, dat in 1969 werd opgezet, stond bekend als het Kentler-experiment. Helmut Kentler was een bekend Duits psycholoog die vond dat pedoseksuelen ‘juist liefdevolle verzorgers’ waren die probleemjongeren vastigheid in het leven konden geven.