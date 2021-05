Oud-minister Henry Kissinger: spanningen VS-China zijn grootste probleem voor de hele wereld

Kissinger, ook een gerenommeerd hoogleraar op het gebied van internationale betrekkingen, was in de jaren zeventig als minister van Buitenlandse Zaken onder de Republikeinse president Richard Nixon het brein achter de historische toenadering tussen de VS en China, dat destijds nog onder het bewind stond van Mao Zedong. De huidige spanningen tussen Washington en Beijing leveren voor de wereld een groter gevaar op dan die tussen de VS en de Sovjet-Unie tijdens de Koude oorlog, aldus Kissinger.

Dit is ,,het grootste probleem voor de VS, het grootste probleem voor de hele wereld’’, zei de oud-minister op een forum dat was georganiseerd door een denktank. De vooruitgang op het gebied van niet alleen kernwapens maar ook kunstmatige intelligentie, heeft de kans op een allesvernietigend conflict volgens Kissinger aanzienlijk vergroot.

,,Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft de mensheid het vermogen om zichzelf in een beperkte tijd te vernietigen. We hebben 70 jaar geleden technologieën met een onvoorstelbare kracht ontwikkeld’’, sprak hij. ,,En nu wordt aan de nucleaire kwestie de technologische vraag toegevoegd die, op het gebied van kunstmatige intelligentie, gebaseerd is op het feit dat de mens de partner wordt van een machine en dat de machine zijn eigen oordeel kan ontwikkelen’’, voegde hij eraan toe.

De Sovjet-Unie, ten tijde van de Koude Oorlog de aartsrivaal van de VS, is volgens Kissinger geenszins te vergelijken met het hedendaagse China. ,,De Sovjet-Unie was geen economische macht. Hun technologische capaciteiten waren van militaire aard’’, herinnert hij zich. De Sovjet-Unie ,,had niet de technologische ontwikkeling die China nu kent. Naast zijn aanzienlijke militaire macht heeft China een enorme economische macht.’’

Kissinger benadrukte daarbij dat het volgens hem van het grootste belang is dat de VS waar mogelijk met China samenwerken, zonder de eigen principes prijs te geven.