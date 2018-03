Oud-officieren: Trump ging boekje te buiten in zaak AT&T

De officieren menen dat Trumps persoonlijke vete met CNN aanleiding is om te proberen de overname te blokkeren. Time Warner is het moederbedrijf van de zender. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is afgelopen november een kartelzaak begonnen tegen de overname. Volgens het ministerie doet het dat omdat de overname niet in het belang van consumenten is.



De oud-officieren zijn van mening dat Trumps haat jegens CNN een rol heeft gespeeld in de zaak. Als dat waar is, dan heeft de president de grondwet overtreden. Trump is een uitgesproken criticus van CNN. Tijdens een campagnebijeenkomst in 2016 verklaarde hij bovendien dat tijdens zijn presidentschap een deal tussen AT&T en Time Warner niet goedgekeurd zou worden.