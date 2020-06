Oud-politiechef (77) live op Facebook doodgeschoten in VS, Trump plaatst eerbetoon

In de Amerikaanse stad St. Louis (Missouri) is maandagnacht een voormalig politiechef doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens plunderingen in een juwelierszaak, bevestigt de lokale politie. President Donald Trump meldt dat de 77-jarige David Dorn ‘op een gruwelijke wijze is vermoord door verachtelijke plunderaars’.

David Dorn, een oud-politiechef die al sinds 2007 met pensioen was, deed volgens Amerikaanse media de beveiliging bij Lee’s Pawn & Jewelry, een juwelierszaak aan de Martin Luther King Drive, in het hartje van St. Louis. Voor het pand braken gewelddadige protesten uit, waarbij uiteindelijk een van de demonstranten besloot in te breken.

Dorn betrapte de inbreker, waarop hij werd neergeschoten. De zeventiger werd door omstanders bloedend aangetroffen op de stoep. Beelden daarvan werden live uitgezonden op Facebook, tot afgrijzen van collega’s. Dorn overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Tumultueus

St. Louis kijkt terug op een zeer tumultueuze maandagnacht, waarbij uiteindelijk vier agenten werden neergeschoten en tientallen collega’s werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ruim vijftig winkels werden geplunderd, waaronder een supermarkt die naderhand in brand werd gestoken. De politie opende het vuur op een van de plunderaars die op agenten zou hebben geschoten. De verdachte is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De 77-jarige Dorn was een vriend van de juwelier waar hij werd beschoten. Hij werkte in zijn vrije tijd als beveiliger bij de zaak. Daarvoor werkte hij bijna 40 jaar voor het politiekorps van St. Louis. In 2007 ging hij met pensioen. Volgens Tim Fitch, voormalig politiechef van St. Louis, was Dorn een ‘zeer toegewijde’ man die vooral met ‘kansarme jongeren’ goed kon opschieten. ,,Hij wilde graag dat deze jongeren succes kregen. Hij wilde een rolmodel zijn voor die jonge mannen en vrouwen en besloot om die reden politiewerk te gaan doen.”

‘Hij zou zijn leven geven’

Zijn persoonlijkheid was ‘groter dan het leven’, zei Fitch. ,,David was een leuke kerel, een gelukkige jongen. Je hoefde je nooit af te vragen wat hij zou denken als iemand een ongelooflijke stomme misdaad zou plegen. Hij zou gewoon zeggen zoals hij het zag.” De Ethical Society of Police, een organisatie die zwarte agenten in St. Louis vertegenwoordigt, verklaarde dat Dorn ‘zijn leven zou geven voor een ander als dat nodig was’.

De verdrietige echtgenote van Dorn werkt nog steeds bij het politiekorps van St. Louis. Volgens de chef keken andere agenten met grote bewondering naar haar echtgenoot. ,,David was erg geliefd, een heel aangenaam persoon. Zijn vrouw werkt hier nog steeds. Dit is voor ons korps dus een heel trieste tijd. We zullen hem eren.”

President Donald Trump plaatst ook een eerbetoon op zijn Twitter. ,,We eren onze politieagenten, misschien wel meer dan ooit tevoren’’, schrijft hij. Inmiddels is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd voor tips in de dodelijke schietpartij.

