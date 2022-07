Oud-premier Japan Shinzo Abe neergeschoten tijdens toespraak: ‘Zijn toestand is zeer ernstig’

met videoDe Japanse oud-premier Shinzo Abe verkeert in ‘zeer ernstige toestand’ sinds hij werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in de westelijke Japanse stad Nara. Premier Fumio Kishida heeft dat bekendgemaakt, nadat Japanse media eerder berichtten dat Abe geen teken van leven vertoonde toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De schutter, de 41-jarige Tetsuya Yamagami, is aangehouden.

Het schietincident vond vrijdagochtend (lokale tijd) plaats toen Abe namens de Liberaal-Democratische Partij kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag. De 67-jarige Abe is volgens lokale media door twee kogels geraakt: in zijn borst en in zijn nek.

Hij zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek. ,,Ik bid dat hij dit overleeft”, zei Kishida. ,,Dit is een barbaarse daad tijdens het voeren van een verkiezingscampagne, de basis is van onze democratie, en het is absoluut onvergeeflijk”.

Oud-militair

Politieke partijen zijn gestopt met het voeren van campagne. Of de stembusgang dit weekend nog doorgaat, is niet duidelijk. Volgens Kishida is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. De regering zal zich daar op een later moment over buigen.

Voor het schietincident is een 41-jarige man opgepakt. Japanse media melden dat het om een oud-militair gaat en dat hij schoten heeft gelost met een zelfgemaakt vuurwapen. Er is nog niks bekend over een motief. Tegen de politie zou hij hebben gezegd dat het zijn bedoeling was om Abe te vermoorden.

Tekst gaat verder onder dit kaartje

Geschokt

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, heeft laten weten ‘bedroefd en geschokt’ te zijn door het neerschieten van Abe. ,,Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.”

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden.

Niet eerste politieke aanslag

Hoewel vuurwapengeweld in Japan niet veel voorkomt, is het niet de eerste politieke aanslag in de recente Japanse geschiedenis. In 2007 werd de burgemeester van Nagasaki, Iccho Itoh, doodgeschoten bij een verkiezingsbijeenkomst. Hij voerde op dat moment campagne om voor de vierde keer herkozen te worden. Een van zijn voorgangers, Hitoshi Motoshima, werd in 1990 ook beschoten toen hij burgemeester was van Nagasaki. Hij overleefde de aanslag.

In oktober 1960 werd Japan opgeschrikt door de geruchtmakende moord op de socialistische leider Inejirō Asanuma. Hij werd live op tv neergestoken met een samoerai-zwaard door een extreem rechtse nationalist.

Aankomende zondag zijn in Japan de Hogerhuisverkiezingen. Het is niet duidelijk of die door zullen gaan.

Hieronder enkele video's van de aanslag. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Langstzittende premier van Japan Shinzo Abe was de langstzittende premier van Japan toen hij in september 2020 opstapte om gezondheidsredenen. Hij lijdt aan een chronische darmontsteking, die hem veel energie kost. In 2007 kostte die ziekte hem al na één jaar zijn eerste termijn als premier. Hij keerde in 2012 terug. Het was voor veel Japanners een verrassing toen hij twee jaar geleden opnieuw zijn vertrek bekendmaakte. ,,Ik ben veel energie en kracht kwijtgeraakt, ik mis het vertrouwen om een efficiënt beleid te kunnen voeren”, legde hij uit. In eigen land wordt zijn regeringsperiode niet gezien als heel succesvol. Hij had als speerpunt om de economie te verbeteren, maar onder zijn bewind kreeg Japan te maken met een flinke recessie. De laatste jaren van zijn premierschap was hij erg druk met het aftreden van de keizer, een unieke gebeurtenis. Ook kreeg hij veel kritiek op zijn afwachtende coronabeleid, wat leidde tot een grote tweede golf in het land. Internationaal heeft Abe meer successen geboekt. Hij bouwde een goede relatie op met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, vooral vanwege de Noord-Koreaanse dreiging. Een andere kwestie is de relatie met China. Die leek even beter maar door de Chinees-Amerikaanse ruzies en de nationale veiligheidswet die aan Hong Kong werd opgelegd, waait er weer een koele wind tussen Tokio en Peking. Een grensconflict met Rusland blijft de verhouding met dat land parten spelen. En met het ooit door Japan gekoloniseerde Zuid-Korea zijn de banden heel slecht. De verhouding met de EU en vooral de handelsrelatie met Europa is onder Abe wel beter geworden. Volledig scherm Shinzo Abe. © AFP

Volledig scherm Aanslag op Shinzo Abe © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA