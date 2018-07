Oud-premier Maleisië aangeklaagd om megafraude

Video Nieuwe video Thaise voetballer­tjes vrijgege­ven, duiklessen begonnen

8:01 De Thaise autoriteiten hebben een nieuwe video vrijgegeven van de twaalf voetballertjes die al dagen vastzitten in een grot. In de video is te zien dat de meeste jongens een isolatiedeken dragen. Ook stellen de voetballers zich voor en zeggen ze: ,,Ik ben in goede gezondheid".