Oud-president Collor van Brazilië veroordeeld voor corruptie

De nu 73-jarige Collor werd in 1989 als eerste president na de militaire dictatuur (1964-1985) in Brazilië direct door het volk gekozen. In de tweede stemronde versloeg hij de huidige president Lula da Silva. Collor trad in 1990 aan en nam in 1992 zelf ontslag, kort voordat de Senaat hem zou afzetten nadat er een afzettingsprocedure tegen hem was ingesteld vanwege corruptie en zelfverrijking.