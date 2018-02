Oud-president Georgië Saakasjvili in Nederland na uitzetting door Oekraïne

VIDEO Gigazwijn duikt op in Hongkong

10:53 Hé? Wat is dit? Een olifant of een zwijn? Het onderstaande filmpje van een - inderdaad - gigantisch wild zwijn in Hongkong dat in een vuilnisbak duikt op zoek naar eten, is een hit op social media. Het gebeurde in de nabijheid van een basisschool.