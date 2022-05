Oud-president Lula start verkiezingscampagne tegen Bolsonaro: ‘Ik ben terug in het gevecht’

,,We willen democraten samenbrengen van alle origines en nuances, op alle posities, uit alle klassen, van alle rassen en religieuze overtuigingen, om de totalitaire dreiging, de haat, het geweld en discriminatie die over ons land hangen te verslaan. We willen een beweging smeden van steeds meer partijen, organisaties en mensen van goede wil die de vrede en eensgezindheid terug willen in ons land”, sprak de 76-jarige Lula tegen zijn juichende aanhang in een congrescentrum in São Paulo.

Lula leidde het land als president in twee termijnen tussen 2003 en 2010. Voor de presidentsverkiezingen van 2018 werd hij veroordeeld tot meer dan 12 jaar celstraf voor corruptie in het omvangrijke omkoopschandaal dat bekend werd onder de naam ‘Operatie Wasstraat’ (LavaJato). Daardoor mocht Lula, die destijds de peilingen ruim aanvoerde, niet meedoen aan de verkiezingen, die werden gewonnen door Bolsonaro. Vorig jaar annuleerde het Braziliaanse Hooggerechtshof Lula’s veroordeling, omdat rechter Sergio Moro bevooroordeeld zou zijn en het recht van Lula op een eerlijk proces had geschonden. Moro werd na de verkiezingswinst van Bolsonaro minister van Justitie in diens regering.

Tijdens de regeerperiode van Lula maakte Brazilië een ongekende economische groei door, die onder meer tientallen miljoenen Brazilianen uit de armoede haalde. ,,Maar alles wat we gedaan hebben en wat het Braziliaanse volk heeft veroverd, wordt momenteel vernietigd door de huidige regering”, aldus Lula.

,,Brazilië is weer terug op de hongerkaart van de Verenigde Naties, waar we in 2014 voor het eerst in de geschiedenis af waren. Dat is verschrikkelijk, maar we geven niet op. Ik niet, ons volk niet. Ik ben terug in het gevecht. Wie een goede reden heeft, mag de strijd nooit opgeven. De huidige situatie in het land dwingt ons om onze verschillen opzij te zetten en een alternatief te bouwen tegen de incompetentie en het autoritarisme dat ons nu regeert”, zei de oud-president verder, onder meer ook verwijzend naar de torenhoge inflatie en almaar stijgende prijzen van brandstof en levensmiddelen waarmee Brazilië momenteel te maken heeft.

Opvallende ‘running mate’

De strategie naar dat ‘alternatief’ is het vinden van kiezers die meer naar het midden en rechterspectrum wijzen dan louter de sociaaldemocraten die Lula’s traditionele achterban vormen. Daartoe vroeg de oud-president een opvallende ‘running mate’ als vicepresident: zijn voormalige tegenstander Geraldo Alckmin. De voormalige gouverneur van São Paulo, in 2006 nog Lula’s tegenstander tijdens de presidentsverkiezing, vertegenwoordigt met een meer gematigde politieke opvatting juist dat deel van het electoraat dat mogelijk wel ontevreden is over Bolsonaro, maar ook angstig voor Lula’s ‘linkse’ opvattingen.

Vanwege een recente coronabesmetting sprak Alckmin tijdens de campagne-start via een video-verbinding. Hij dankte Lula voor zijn vertrouwen en zei trots te zijn op hun samenwerking. ,,Ik zal een loyale partner zijn en me met betrokkenheid inzetten voor je doel om Brazilië een eerlijker land en economisch sterker te maken”, zei de voormalige gouverneur.

In de opiniepeilingen ligt Lula al enkele maanden ruim voor op Bolsonaro. De huidige president heeft onder andere vanwege zijn aanpak van de coronacrisis veel kritiek gekregen en steun verloren. Recent maakt hij iets van zijn achterstand goed, onder andere vanwege diverse steunprogramma’s voor de lagere klassen.