Oud-Sovjetleider Gorbatsjov (88) opgenomen in ziekenhuis

Luipaard doodt 2-jarige peuter in Krugerpark Zuid-Afri­ka

17:33 Een 2-jarige jongen is in het Krugerpark in Zuid-Afrika door een luipaard gedood. Het roofdier was erin geslaagd een omheind gedeelte van het park binnen te komen. Daar viel het luipaard de jongen aan. Hij was een zoon van een medewerker van het park.